Penn Badgley disfruta de la nueva temporada de YOU, la serie de Netflix que se mantiene en las más populares del mundo desde que se estrenó. La vida de un acosador y asesino que hizo estremecer al público, pero que se lo ganó.

En comunicación con la revista Variety, comenzó a hablar sobre sus inicios cuando le pidió a la mamá mudarse a Los Ángeles para empezar su carrera con tan solo 12 años. El estrellato le llegó en 2007 porque protagonizó al icónico Dan Humphrey en Gossip Girl, se enamoró de su coprotagonista Blake Lively con quien tuvo una relación desde 2007 a 2010.

Penn Badgley habló de como la relación con Blake Lively lo salvó

Pen describió a esa época como momentos "divertidos y acelerados". Sin embargo, sabe que el éxito lo va a perseguir por siempre: "Una corriente oscura que tocaría fondo en mis últimos 20 años". “Para ser honesto, nunca tuve problemas con las sustancias. Blake no bebía, y creo que nuestra relación de alguna manera me salvó de obligarme a seguir ese camino", se expresó sobre el recuerdo de su relación con la actriz.

“Como cualquiera que experimenta algún grado de fama y riqueza, se me presentó la verdad universal de que no solo no hace que tu vida sea mejor o más fácil, en realidad puede complicar mucho las cosas y hacerte bastante infeliz”, reflexionó el actor.

“Nunca fui nada que pudiera definir como suicida, pero ciertamente estaba desesperado. Tenía que ver con '¿Importo? ¿Importa algo?'. Estas preguntas informan cómo nos sentimos", analizó la pregunta para responder: "La respuesta que encontré fue 'Sí'. Creo que todos tenemos que llegar a eso. No sé cómo puedes llegar a decir 'No' y ser feliz, así que todos tenemos que llegar a ese 'Sí' de alguna manera".

EF.