Valentino López la está rompiendo dentro y fuera de la cancha. Es evidente que heredó las dos pasiones que más caracterizan a sus padres Wanda Nara y Maxi López: las redes sociales y el fútbol.

El hijo mayor de la famosa expareja, está construyendo una gran carrera futbolística. Días atrás, Valentino López publicó una foto junto a su equipo del PSG (mismo club donde juega Mauro Icardi) y escribió: “¡Clasificados! Primer partido, 2-1 (dos goles). Segundo partido, 5-0 (tres goles). Tercer partido 1-0 (0 goles), 34 partidos, 34 goles”.

Por su parte, Wanda Nara, se encargó de contarle a sus millones de seguidores el récord que rompió su hijo en el fútbol: “14 goles en 14 partidos. Tan orgullosa de vos”, escribió la empresaria con una foto de su hijo dentro de la cancha.

Valentino López influencer

Con apenas 13 años, Valentino López ya tiene más de 120 mil seguidores en Instagram. El hijo de Wanda Nara y Maxi López por el momento se enfoca en sus triunfos futbolísticos, aunque no puede evitar romperla en las redes casi tanto como lo hace su madre. Claro, tiene una excelente maestra en casa que le puede enseñar el arte de convertirse en una estrella dentro de ese mundo.

Para triunfar en el fútbol, por supuesto lo tiene a su papá y, además, al marido de su mamá, Mauro Icardi.

Maxi López no sólo le transmitió su pasión por el fútbol. Valentino López heredó de su padre el amor por los autos. En enero pasado, a sólo un día del cumpleaños de su hijo mayor, Maxi López publicó en sus Historias de Instagram unos videos del adolescente.

En los videos se ve al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López acercándose a su papá y pidiéndole "Abrime la puerta". Se refería a la del auto de alta gama del futbolista. Una vez abierta la puerta, el casi cumpleañero se subió al auto, lo cerró y se puso el cinturón de seguridad, simulando la intención de manejar. "Todavía no cumplió 13 y ya se quiere llevar el auto", escribió Maxi López al pie de uno de los videos.

Valentino López es un gran jugador de fútbol.

Valentino López y su relación con Mauro Icardi

Fue en enero también que surgieron los rumores de que Valentino López no la estaría pasando muy bien en la convivencia con Mauro Icardi.

“No me lo banco más habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre Wanda después de lo qué pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió”, había contado Juan Etchegoyen,que dijo el mayor de los hijos de Wanda Nara. "Valentino es el más afectado en esta historia según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños”, agregó.