Verónica Monti, la última novia de Sergio Denis, habló de la salud del cantante

No son días de felicidad para ella, de hecho el 2020 comenzó con varios problemas económicos que vive junto a sus hijos. En este momento Verónica Monti se encuentra en plena batalla legal contra quien es el padre de sus hijos Franca y Salvador. El hombre en cuestión no le estaría pasando la cuota alimentaria correspondiente para mantener entre los dos chicos y por eso ella decidió contratar nuevos abogados para resolver el tema en la justicia.

Ahora hace pocos días la periodista de 41 años estuvo en un programa de Canal 9 y se tomó unos minutos a reflexionar sobre quien fue su último gran amor, el queridísimo músico Sergio Denis quien hace casi un año cayó en la fosa de una orquesta en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Afectada por el accidente que aún mantiene a su último novio en una cama internado en el ALCLA Verónica habló sobre él.

"Yo a Sergio lo sigo queriendo muchísimo, nuestra relación no se terminó por alguno de los dos, sino por una fatalidad. Me duele que esté en el estado en el que está. Pasan los meses y no hay una evolución voluntaria. Sé que para él ya no hay vuelta atrás. Y digo esto con todo el dolor del mundo porque es una persona que me dio lo mejor de él", dijo a punto de llorar.