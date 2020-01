Jimena Barón se enojó con un periodista que la mandó al frente y la amenazó

Jimena Barón se cruzó con dos periodistas después del incidente en su show en Entre Ríos. La cantante se descompensó al finalizar un recital pero se enojó cuando escuchó distintas versiones de esta situación en los medios.

Primero, la cantante se enojó con Ángel de Brito con un tuit que luego borró. "Lo sé! Hice un chiste por la versión de Aguirre. Perdiste mi whap? Jajaja besos", disparó el periodista que ironizó y dio a entender que la artista no le contesta los mensajes.

Luego, se cruzó con Lío Pecoraro que fue más ácido y la atacó directamente en su Twitter.

“La forra de Jimena Baron me bloqueó. Esta piba no está bien. Cada vez me llegan más cosas. ¡Bye! No voy a poder dormir”, escribió Pecoraro. “Ya les voy a contar el otro costado y se va a querer cortar las tetas. Hay una famosa que me contó cómo la conoció y cómo tiene un lado que no se ve. Cuestión de mosca muerta”, agregó sin filtro.

La forra de Jimena Baron me bloqueó. Esta piba no está bien. Cada vez me llegan más cosas. Bye!

No voy a poder dormir. 😚 — LÍOPECORARO (@liopecoraro) January 13, 2020

Jimena, por su parte, optó por no decir nada pero compartió un sugerente post. "Por si creían que no existe mayor cara de ogt que la de la Mona Lisa", expresó.