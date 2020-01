Verónica Ojeda hizo una fuerte declaración sobre Maradona

Verónica Ojeda aseguró que Diego Maradona no ve hace varios meses a su hijo, Dieguito Fernando.

Instalada en Mar del Plata por el verano, la ex mujer del técnico de Gimnasia fue consultada acerca de si Diego se contactó con ella para ver al niño: "Con Diego no tenemos relación, ni buena ni mala, no hay relación directamente. Solo hablan los abogados por el asunto económico, nada más. Nada más que eso", expresó en diálogo con Primicias Ya.

"No depende de mí si vuelve haber relación con Diego y que vuelva a ver a su hijo", agregó.

Por otro lado, habló de su vida sentimental: "“Estoy muy bien en el amor, excelente. Estoy pasando por un momento muy lindo de mi vida. Estoy enamorada, muy bien y tranquila. Estoy disfrutando todo lo que me pasa"