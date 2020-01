VIDEO | El brutal ataque de Antonio Gasalla contra dos cronistas

En la noche de ayer, Antonio Gasalla (78) explotó de furia contra dos cronistas, Brenda Caretto, de Confrontados y Maite Peñoñori, de LAM, quienes lo estaban esperando a la salida del teatro de Mar del Plata donde protagoniza el espectáculo titulado con su apellido, en el que está acompañado por Marcelo Polino.

El enojo del humorista se habría desatado luego de que le preguntaran por su ausencia a la ya clásica foto de inicio de temporada. Sin embargo, la periodista de LAM aseguró que lo peor se vivió fuera de cámara: “La peor situación ni siquiera está grabada. Me dijo que qué preguntas de miér… le iba a hacer, que no le interesaba que yo le haga una nota. Le quise explicar, pero me dijo que me calle y me empezó a decir ‘pendeja’, ‘pelot...’ y muchos insultos más en mi cara. Me dijo ‘¿Qué hablar con respeto? Lávense el ort…, yo vengo a hacer teatro y no tengo por qué hacer notas’. Yo no lo podía creer. (...) Estaba enojado porque hubo problemas con las luces durante el espectáculo, y había 200 espectadores en una sala de 1000 butacas".

