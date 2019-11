VIDEO| Fuerte cruce entre Mica Viciconte y Sofía Zámolo

Sofía Zámalo y Mica Viciconte protagonizaron un fuerte cruce en Incorrectas que dejó en evidencia la mala onda entre ellas. Todo empezó cuando la novia de Fabián Cubero llamó por el apellido a la modelo, detalle que la incomodó.

“Qué lindo nombre me pusieron mis papás: Sofía me llamo”, le dijo la rubia y Viciconte le respondió: “¿Qué pasó? Ay, Dios. Cada vez que digo algo, ¿siempre tenés que responder?”.

Luego, Sofía aclaró que no le gustaba que la llamen por su apellido, que no le parecía acorde. “Faltar el respeto es decir que es tonta, rubia, eso es desmerecerla. Pero te digo por tu apellido. Si no te gusta tu apellido, lo siento", tiró Mica.

"Viene desde hace un par de programas, en los que en algún momento yo doy mi opinión y he sentido algunos ataques por parte de Mica. Al principio del programa, cuando yo entré, ella me decía ‘Zámolo, Zámolo’ y yo no la conozco. La trato de ‘Micaela’ por una cuestión de respeto. Para mí llamar por el apellido no es respetuoso”, añadió la modelo visiblemente molesta.

"Tenés muchos mambos. No te estoy faltando el respeto. No te ataqué. Evidentemente tenés algo personal, por que yo me estoy enterando recién de esto”, disparó la novia de Poroto.

