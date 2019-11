VIDEO| Fuerte cruce entre Mariana Brey y Cinthia Fernández por Martín Baclini

Cinthia Fernández y Martín Baclini se cruzaron en un móvil de Los ángeles de la mañana donde iban a hablar de su separación. Sin embargo, el foco terminó en el fuerte cruce que protagonizó la bailarina con Mariana Brey, su colega en el programa de Ángel de Brito.

Al parecer, la morocha se enojó porque Brey subió videos en sus redes sociales durante el casamiento del Pollo Álvarez donde el empresario estaba invitado. "Me pareció mal que Mariana subiera una historia con Martín desde el casamiento del Pollo Álvarez. Tampoco me contestó y no sé por qué siendo una compañera de trabajo. Me había ido muy mal ese viernes y ella me contuvo, pero al otro día veo una historia de ella que le dice a su marido ‘no te juntes con este (por Baclini) que está suelto y es un peligro'. Entonces le mandé un mensaje porque me pareció que se estaba cagando de risa", dijo Cinthia.

"Primero, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para subir lo que quiera a mis redes sociales", dijo la periodista y Fernández le reclamó que su tono era soberbio. "Te contesto como hablo yo. Si te molesta, buscate otro enemigo. Porque si vos estás necesitando enemigos nuevos, no es mi culpa. No me busques a mí. Porque a vos te gusta vivir en el conflicto y no es un problema mío. Yo me dedico a otra cosa que no tiene que ver con lo mediático", siguió Mariana.

Luego, Cinthia retrucó: "Soy libre de decir lo que me molesta" y Brey salió al cruce: "Si yo tengo una interna, la llamo en privado no lo hago público. ¡No me llamo Cinthia Fernández, me llamo Mariana Brey y soy bien distinta a vos! ¡Así que no me busques porque me vas a encontrar y pongo al aire todos los audios cuando me insultaste por teléfono cuando te separaste de Defederico! ¡Y jamás te expuse y lo podría haber usado! Así que no me busques", arremetió.

¡Mirá el video!