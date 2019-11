El contundente mensaje de Cinthia Fernández, en medio de su separación

Cinthia Fernández confirmó su ruptura con Martín Baclini hace ya algunos días y su tristeza es evidente.

La participante del Bailando aseguró que no tenía intenciones de separarse y que la decisión fue de él. "Martín me dijo: 'si quiero tener un hijo, ni dudo en tenerlo con vos'. A mi me daba vergüenza volver a fracasar en el amor, quizás tengo que resolver un montón de cosas internas mías. Yo la quería seguir peleando. Hoy no se si es tan real. Fue elección de él, yo no estaba de acuerdo con terminar", dijo en Pampita Online.

Lo cierto es que, en medio de la profunda angustia por esta situación, Fernández compartió un contundente mensaje en sus redes. "Si duele, no es amor. Aprendé a identificar y a liberarte de los amores tóxicos", dice la placa que compartió en Insta Stories.

¿Habrá una segunda oportunidad?