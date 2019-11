Cinthia Fernández se quebró en Pampita Online: "Me había ilusionado con formar una familia con Martín"

Cinthia Fernández (32) fue entrevistada por Pampita (41) en su programa emitido por Net TV y respondió a todas y cada una de las distintas preguntas que la conductora le hizo. La diosa no pudo contener sus lágrimas al hablar de Martín Baclini (36).

"Martín me dijo: ´si quiero tener un hijo, ni dudo en tenerlo con vos´. A mi me daba vergüenza volver a fracasar en el amor, quizás tengo que resolver un montón de cosas internas mías. Yo la quería seguir peleando. Hoy no se si es tan real. Fue elección de él, yo no estaba de acuerdo con terminar", expresó la morocha a la

"Hasta hace muy poco seguía teniendo la ilusión de volver con Martín. Yo lo sigo amando. También pensé en irme, tenemos que ensayar pegaditos y la verdad es que cuesta mucho. Yo voy a salir adelante, soy fuerte, estoy orgullosa de como soy y soy esto".