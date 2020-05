VIDEO | Ximena Capristo furiosa contra Tik Tok porque le censuraron dos videos

Mientras cumple con su aislamiento obligatorio junto a su marido, Gustavo Conti y su hijo, Felix, Ximena Capristo no sólo se ocupa de su casa, de entretener al pequeño y de ocuparse de las tareas que le mandan del jardín de infantes a su heredero, sino que también se divierte haciendo videos en una de las apps del momento: "Tik-Tok".

Pero sus últimas experiencias no fueron buenas ya que la aplicación la censuró en dos oportunidades, una bailando en bikini y cambiándose de ropa en un segundo y otra en la que debe mostraron sus tatuajes. Si bien uno de los clips lo pudo subir a Instagram para justamente hacer su descargo, la actriz está furiosa con "Tik-Tok" por ser censurada por segunda vez.

En diálogo con CARAS Digital Capristo contó: "No tienen nada de malo los videos que subí de hecho muchos otros usuarios lo hicieron y no tuvieron problemas, a Flor Otero, me contó, también la censuraron por mostrar a su hija sin remera y recuerdo que a Mónica Ayos también. Es una locura, no sé para que lanzan videos o proponen videos si después van a bloquear", comenzó diciendo.

"Para que te bloqueen hay alguien o un grupo de personas que tienen que denunciar tu video así que evidentemente hay alguien que se la agarró conmigo. Igual hice mi descargo y estoy esperando que me respondan...", explicó.

Mirá los videos censurados de "la Negra", ¿Qué opinás?