Virginia Gallardo reveló el nombre de su bebé en camino

‪FELIZ NAVIDAD PARA TODOS !!!! que tengan una hermosa noche rodeada de los que más quieren , no importa el rótulo ... Amo esta época del año! Les deseo toda la felicidad del mundo que en definitiva es lo único que importa y que papá noel les traiga MUCHO AMOR ❤️❤️❤️‬