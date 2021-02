Virginia Gallardo será la nueva panelista de Intrusos

Virginia Gallardo es una de las panelistas elegidas para integrar la nueva etapa de Intrusos, después de la renuncia de Jorge Rial.

Según informó Primicias Ya, la ex pareja de Ricardo Fort será la que ocupe el cuarto lugar en el staff de periodistas que estará integrado también por Marcela Baño y Paula Varela, con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Además de Gallardo, también se habló de Mica Viciconte como una de las posibles figuras a ocupar el panel, pero la pareja de Fabián Cubero negó rotundamente la versión. "Me encantaba la idea, pero no me dan los horarios, por más que quiera no me da", contó en LAM.

Mica Viciconte reveló que además de ser parte del equipo de “Pampita Online” y de “Bienvenidos a Bordo”, se desempeñará en “Radio Top” de lunes a viernes de 10 a 12 horas.

Virginia Gallardo: la controvertida renuncia a Polémica en el bar

Virginia Gallardo era una de las figuras femeninas de Polémica en el bar pero su salida, antes del nacimiento de su hija Martina, generó escándalo. Al parecer, la bailarina se alejó del ciclo por mala relación con Mariano Iúdica, el conductor.

La bailarina reveló que su “licencia” no fue el verdadero motivo de su alejamiento. “En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo”, comenzó picante Virginia en diálogo con El Espectador, cuando cursaba el quinto mes de embarazo. Al ser consultada por Ángel de Brito sobre los verdaderos motivos de su desvinculación, Gallardo sostuvo: “Pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver”.