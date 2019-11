Yanina Latorre recibió una carta de Cinthia Fernández y se burló en LAM

Yanina Latorre sorrpendió en LAM al revelar una carta que Cinthia Fernández le escribió en medio de un desencuentro que tuvieron con respecto al vínculo de la bailarina con Martín Baclini, su ex.

Tras el llanto de Cinthia luego de acusar a Yanina de falsa, la participante del Bailando decidió dejarle un mensaje escrito de puño y letra a su colega, sin embargo, Latorre aseguró que no leyó la carta y de hecho se rió de las palabras de Fernández.

"Cinthia me escribió una carta, de puño y letra, y me dejó una caja de bombones que se me derritió en el baúl del auto y no me la pude comer. La carta no la pude leer porque me dio fiaca, ¡eran 5 páginas! Se las doy, léanla y hagan un resumen. La tengo en mi cartera", reveló la panelista. "Cuando veo el sobre, lo abro y digo 'es una tarjetita, una esquela'. Pero eran 4 carillas, ¡un montón! Me sentí Baclini. Dije 'esta me vino con todo el dramón, todo por una pelea televisiva'", dijo picante.

"La carta termina con un 'te quiero mucho y perdón por todo'. Miren qué linda letra tiene Cinthia Fernández", mostró Ángel de Brito en cámara y leyó: "Yani quería que recibas esto después del programa, es mi gesto para que veas que sí te quiero de verdad. No hago nada que no quiero, soy así, intensa, pero con la gente que tengo cariño y amor, y que me ha ayudado, soy fiel y agradecida. Me pasa con mis amigos, mi familia y cuando me enamoro, doy el cien por cien porque no conozco otra forma de querer”, decía la misiva de Cinthia.

"¡Qué bueno! Pero no somos amigas, somos compañeras de trabajo. Eso es un montón", retrucó Yanina con frialdad mientras se reía de las palabras que la bailarina volcó en el papel.

"No te mueve un pelo todo esto, te reís", acotó Ángel sobre la reacción de la rubia.