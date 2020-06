Yanina Latorre contó la verdad sobre su ausencia en LAM

Yanina Latorre rompió el silencio y dio los verdaderos motivos de su ausencia a Los ángeles de la mañana. Después de las especulaciones, la panelista explicó que pidió los días por motivos personales.

"Me pedí tres días por temas personales que no voy a contar. No involucra a mis hijos, a mi marido ni a mi mamá pero necesitaba resolverlos en persona", dijo.

"Aproveché también a resolver algo laboral. No estuve grabando "cámaras ocultas" para ShowMatch porque todavía no tienen habilitado hacer nada", agregó en relación a los rumores de los últimos días en los que confirman que tanto ella como Pampita serían las conductora de un nuevo segmento en el programa de Marcelo Tinelli.

“Esto no tiene nada que ver con Diego, no es un problema sentimental. Este problema personal lo tenía que resolver en persona para ayudar a alguien de mi entorno. No es mi mamá, Lola, Dieguito ni Diego”, disparó.

Sobre su abrazo con Santi Maratea en tiempos de distanciamiento social, Yanina Latorre señaló: “No estoy arrepentida. El DNU no obliga a no abrazar, lo recomienda”.