¿Quedó afuera de LAM? Yanina Latorre explicó las razones detrás de su ausencia en el programa

En las últimas semanas LAM tuvo perdidas considerables, como Lourdes Sánchez y Majo Martino, que fueron dadas de baja por la producción en un intento por reducir la cantidad de personas en el piso y ayer, la ausencia de Yanina Latorre, hizo que muchos pensaran que podría correr la misma suerte o haber renunciado al programa luego de una intensa semana.

Lo más llamativo del asunto fue que Ángel de Brito no hizo referencia al tema e hizo el programa con total normalidad. La duda se extendió y llegó a oídos de la propia Yanina que no tardó en dar sus razones. "Me pedí un par de días por un tema personal. No pasó nada serio ni tiene que ver con nada de salud, es algo de lo que todavía no puedo decir demasiado", reveló la esposa de Diego Latorre al portal Teleshow.

Más tarde, y ante las preguntas de sus seguidores más despistados, repitió en sus historias de Instagram: "se viene algo muy bueno... ya se van a enterar, por ahora no puedo hablar". Y así lo dijo una vez más, en sus vivos junto a Lizardo Ponce: "Es algo re bueno, pero no puedo decir nada de nada".

En lo que va de la semana Yanina estuvo envuelta en varios escándalos: Abrazó a Santiago Maratea y violó el distanciamiento social debido al brote de COVID- 19, lo que le trajo innumerables repudios en las redes sociales. Más tarde, Ulises Jaitt la denunció ante la justicia por el mismo tema y ella redobló la apuesta diciendo que cuando vea a Lizardo haría lo mismo.

¿Qué estará pasando?