Yanina Latorre cuenta el por que fracasó la reconciliación de Wanda y Mauro

Después de su paso por la Argentina para trabajar en el programa ¿Quien es la mascara? y de las repercusiones que tuvo el supuesto romance con el cantante de cumbia 420 L-Gante, Wanda Nara hace unas semanas volvió a Estambul y se reconcilío con su marido, Mauro Icardi. Luego tuvieron un viaje "luna de miel" en Maldivas, donde parecía que la pareja volvió mas enamorados que nunca. Hasta incluso hay rumores de embarazo.

El futbolista Mauro Icardi confirma que estan reconciliados, sin embargo Wanda Nara no dio declaraciones al respecto, y en su viaje a Maldivas, solo compartió fotos de ella sola con sus mejores outfits. Además, el conductor de LAM Ángel de Brito y el influencer Ker Weinstein aseguran que la pareja no se reconcilió y hasta incluso aseguran que la luna de miel fue un rotundo fracaso.

Wanda y Mauro juntos en Maldivas

Yanina Latorre y al información del matrimonio de Wanda y Mauro Icardi

La panelista de LAM Yanina Lartorre compartió una información en el programa donde habla de la fallida reconciliación del matrimonio de Wanda y Mauro Icardi, y dijo: "A ella le da vergüenza, después de todas las pavadas que dijo, asumir que se reconcilió. Yo creo que está enamorada de L-Gante". Y agregó: "Como nadie en su vida. ¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos, como nos pasa ahora a nosotras? ¿Cómo cuando ves las estrellas de colores?".

Mauro y Wanda juntos en Maldivas

"¿Te acordás cómo lo miraba el día que hicimos el móvil cuando presentaron el tema? Él hablaba y a ella se le caía la baba. Y el día que nos dio el móvil, que estaba en el aeropuerto, ella aseguraba que se separaba", comento Yanina haciendo referencia al encuentro intimo que habría tenido al pareja.

Ángel de Brito agregó a esta bomba: "Lo que Ana Rosenfeld me contó fue que ambos fueron a Maldivas por pedido de él, para intentar nuevamente, pero que ella siente que por más intentos que haga no va. Y no es un problema sexual, aunque como dice Yanina, ella quedó flasheada mal con L-Gante y el enganche sexual es todo".

Wanda Nara y L-gante filmando "el último romance"

Antes de finalizar, la panelista agregó: "El problema es que ella tiene a toda la familia en contra, incluida Zaira y su mamá, y eso pesa".Wanda ¿no puede olvidar a L-Gante?