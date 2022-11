Mauro Icardi compartió un chat con Wanda Nara en donde especulan con un embarazo

Mauro Icardi volvió a sorprender en las redes sociales al compartir un chat de Wanda Nara en donde hablaron sobre su viaje a Maldivas y la posibilidad de que la modelo esté embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió una captura en donde se puede ver un chat con la mediática en donde ella le agradece por su viaje juntos.

"Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor, y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G", escribió Wanda junto a un emoji de un bebé dando a entender que estaban buscando otro hijo y que su inicial sería la G.



Abajo de este chat, Mauro acotó: "Gracias a vos Wanda por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos", se quejó Icardi y agregó: "Pronto volveremos con G".

Wanda Nara y Mauro Icardi: las nuevas fotos tras la reconciliación

Mauro Icardi que fue por más y compartió nuevas imágenes junto a Wanda Nara en Maldivas. "Unos días en el Paraíso", escribió el futbolista junto a un corazón verde haciendo referencia al color de la bikini que lució su esposa en las fotos.

Hasta el momento, Wanda no emite ningún tipo de señal y en las imágenes se la ve seria mientras su marido le da un beso en la mejilla y la abraza por atrás. Resulta extraño que la modelo no reaccione ante las publicaciones del deportista, ya que esa suele ser la actitud que toma cuando no está de acuerdo con sus posteos.

Lo cierto es que Icardi confirmó la reconciliación y Wanda, por su parte, sigue sin compartir fotos con el padre de sus hijas. En sus redes tampoco reestableció las publicaciones que tenían juntos, por lo que eso indica que no tendría intenciones de mostrarse junto a él en este momento.