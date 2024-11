Yanina Latorre compartió recientemente un aspecto desconocido de su vida personal: las secuelas que enfrenta a diario tras haber atravesado un problema de salud relacionado con su oído. Con la honestidad que la caracteriza, la panelista de LAM abrió su corazón durante una reciente charla en El Observador y relató cómo este inconveniente viene afectando su calidad de vida.

La panelista confesó que, desde que fue diagnosticada con un pequeño tumor en uno de sus oídos, padece un zumbido constante, una condición conocida como acúfeno. Este sonido, que describió como “un ruido de mar”, se convirtió en una compañía ineludible que en ocasiones afecta su descanso.

“Desde el día que tuve el tumorcito en el oído no se me fue más el zumbido... Es como un ruido de mar. Es horrible. Al principio me volvía loca, ahora ya me acostumbré”, expresó Yanina con franqueza. El acúfeno, que puede variar en intensidad y frecuencia, afecta a millones de personas en el mundo. En el caso de la panelista, este malestar se acentúa en momentos de silencio, especialmente al final del día.

Cómo impacta esta condición en la vida de Yanina Latorre

Aunque Yanina aprendió a sobrellevar esta molestia, admitió que las noches son su mayor desafío. “Lo siento cuando estoy sola y en silencio, cuando me voy a dormir a la noche. Lo odio, a veces me despierta”, comentó, dejando en claro que, pese a su carácter fuerte, no es inmune a las dificultades de convivir con esta condición.

“Durante el día no lo siento tanto porque estoy ocupada, hablando, escuchando y rodeada de gente. Pero en casa, en el silencio, se vuelve mucho más evidente”, explicó la panelista, dando cuenta del malestar que siente.

Pese a estas dificultades, Yanina Latorre continúa siendo un ejemplo de profesionalismo y fortaleza. Lejos de dejarse vencer por esta situación, Latorre encontró la manera de adaptarse, enfrentando los desafíos que le presenta esta condición. Así, entre su trabajo como panelista, su presencia en los medios y su rol como madre, la figura siempre encuentra la manera de seguir adelante.

El caso de Yanina Latorre también deja expuesto un problema que afecta a muchas personas pero que, en ocasiones, no recibe la atención necesaria o es poco difundido. Los acúfenos pueden tener múltiples causas, desde infecciones y lesiones hasta factores relacionados con el estrés. Aunque no siempre tienen cura, existen tratamientos que pueden ayudar a manejarlos.

