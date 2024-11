Lola Latorre, hija de Yanina Latorre, se sometió recientemente a una rinoplastia y ahora se encuentra en pleno proceso de recuperación. La joven influencer había mantenido un bajo perfil en redes sociales, lo que generó curiosidad entre sus seguidores. Finalmente, decidió contarles que había pasado por el quirófano para realizarse esta cirugía estética. "No lo mencioné antes porque me generaba mucha inseguridad. Es un tema complejo, y no quiero dar la imagen de que cualquier cosa que no nos guste debe operarse. Es importante trabajar en el amor propio", expresó en su cuenta de Instagram.

La joven influencer causó revuelo con la decisión de operarse la nariz y es por eso que tras confirmar su cirugía respondió consultas de sus fans. Entre ellas figuró una pregunta relacionada a su mamá, Yanina Latorre, y cómo se había tomado este cambio estético.

"Mi vieja no tiene problema con absolutamente nada y me bancó desde el primer momento", dijo la joven en un video a modo de respuesta a sus seguidores. "Con ella tomé la decisión final", aclaró Lola quien arrobó a su mamá y le agradeció.

En sintonía con las palabras de su hija, Yanina reposteó el video y acotó: "Sufrí mucho mientras estabas en el quirófano. Pero banco totalmente que te hayas operado mi naricita. Sólo le pedí que no se cambie el pomponcito".

Cómo fue la rinoplastia de Lola Latorre

La rinoplastía es una intervención que permite modificar la forma, el tamaño o la funcionalidad de la nariz, y en el caso de Lola, la decisión de operarse surgió por un tema estético y funcional. "Tenía el tabique completamente desviado. Uno de mis perfiles se veía mucho mejor que el otro. Me incomodaba en fotos, a veces hasta pensaba en editarlo. No quería un cambio que afectara mis expresiones o que me transformara por completo. Sólo quería arreglar el tabique desviado, pero manteniendo la base de mi nariz", explicó la influencer a sus seguidores.

La operación, que duró aproximadamente cuatro horas, no le causó dolor, aunque el postoperatorio fue algo incómodo. Lola mencionó que sus horas de sueño eran limitadas debido a la posición que debía mantener y la hinchazón en el rostro. Sin embargo, mostró a sus seguidores que cada día se siente un poco mejor. Este miércoles por la mañana, compartió una imagen en su cuenta de Instagram mostrando cómo va su recuperación. "Recuperando, hoy me levanté así", escribió, revelando que está cada vez más cerca de obtener el resultado que esperaba.

Uno de los momentos más significativos en su recuperación fue cuando logró bañarse sola por primera vez. "¡Buen día! ¿Cómo andan? Yo acá sigo recuperándome. Hoy, por primera vez en todo el postoperatorio, me bañé sola", comentó en un video.