Yanina Latorre sufrió un confuso episodio de inseguridad

Yanina Latorre reveló un extraño episodio de inseguridad que vivió en su casa. La panelista de Los ángeles de la mañana contó que entraron en su casa de Capital Federal mientras disfrutaba de su residencia en Pilar.

"Me llamó mi vecino y me dijo que la puerta de servicio de mi casa, estaba abierta de par en par. La vio el encargado del edificio, él no quiso entrar porque se asustó. Sólo abrió, vio que estaba todo oscuro y que la cocina estaba prolija", dijo en el programa Polino Auténtico de la que también es panelista.

"No usamos casi nunca la parte de servicio, por eso me parece muy raro. En mi casa hay mucha seguridad. Ahora pedí las cámaras para ver si entró o salió alguien. Ya desconfío, vivo en el último piso y pueden entrar por la terraza. Estoy asustada y preocupada, me siento vigilada", reveló.

Luego, aseguró que llamó a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de su casa y así evitar cualquier hecho desafortunado. "Nosotros ayer a la tarde estuvimos ahí, es sabido que de viernes a domingo estamos en la casa de Pilar. Te pueden decir que te la dejan abierta así y aprovechan el sábado y el domingo para entrar y vaciarla, porque no va a haber nadie, van tanteando", concluyó.