El picante comentario de Yanina Screpante sobre la cuarentena de Lavezzi en una isla paradisíaca

Yanina Screpante se refirió por primera vez a la cuarentena "millonaria" de Pocho Lavezzi en Saint Barths.

La modelo, que está en Buenos Aires junto a su nueva pareja Federico Rozas, habló del aislamiento que vive su ex junto a su nueva novia, Natalia Borges. "No me extraña de él que gaste tanta plata. Él es codito con quién quiere. Con esa plata me compro una casa", dijo en una entrevista para Los ángeles de la mañana.

Fue precisamente en ese programa donde emitieron un informe sobre el costo del hospedaje en la isla donde reside con la modelo brasileña. "Cada semana de hospedaje que Lavezzi y su novia pasaron en las Antillas francesas cuesta 175 mil euros, algo así como 25 mil euros por noche. A eso, hay que sumarle los gastos extra que implican una estadía de alta gama. Pero si hay algo que El Pocho aprendió en su paso por Europa fue el refinado gusto por la buena vida. Los exclusivos vinos que sirven en su mesa cotidiana superan ampliamente el sueldo de cualquier trabajador argentino. Cada botella cuesta entre 400 y 4.000 euros", contaron en el ciclo.

Luego, Screpante se refirió a la causa judicial en la que le reclama a su ex un resarcimiento por los años que estuvieron en concubinato. "Todo esté frenado todo stand by. No le pido una suma en especial. La ley nueva dice que cuando cesa la convivencia cuando uno queda en desventaja tiene que recibir una remuneración", disparó.