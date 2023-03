Zaira Nara opinó de Jey Mammón en Socios del Espectáculo y aseguró que se siente muy angustiada tras la denuncia de Lucas Benvenuto. Recordemos que en estos días el conductor rompió el silencio y realizó un descargo para negar todo lo sucedido.

El descargo de Jey Mammón en redes.

Sobre cómo se tomó la noticia, la modelo y conductora expresó: “Son esas cosas que a mí me angustian mucho porque es alguien cercano a mi ambiente, donde todos nos conocemos porque somos siempre los mismos. Me angustió mucho”.

“Lo primero que pensé fue esto no podía estar pasando, que no podía ser real. Inocentemente te digo que esas cosas me dan un cachetazo, de decir ‘wow, nunca me lo hubiera imaginado’”, continuó Zaira.

Karina La Princesita, Iliana Calabró y Floppy Tesouro coincidieron con la opinión de Zaira Nara sobre el caso de Jey Mammón

Karina, La Princesita fue otra figura del medio que habló del tema, pero ella puso el foco en Lucas Benvenuto: “Cuando hay una víctima creo que hay que prestarle toda la atención del mundo y estar de su lado hasta que se demuestre lo contrario”.

Karina decidió poner el foco en Lucas Benvenuto.

Una opinión similar tuvo Iliana Calabró: “Es algo que jamás me hubiera imaginado. Estas cosas suelen taparse abajo de una alfombra y está bueno que salga a la luz para que no se repita. Que sea algo ejemplar para que no se siga ocultando, tapando o disimulando. Esto deja una marca para toda la vida”.

“Yo tengo a mi hija al lado así que es un tema sensible y delicado”, expresó también Floppy Tesouro consultada por Jey Mammón. Y subrayó: “La verdad es que estoy helada y no lo puedo creer. No es amigo, pero sí es colega y lo conozco. Es un shock”.