Karla Souza, reconocida actriz conocida por su papel en "La Caída", reveló a través de sus redes sociales los intensos detalles del nacimiento de su tercera hija, Giulia, después de un agotador proceso de parto que duró nada menos que 33 horas. Acompañada por su pareja, Marshall Trenkmann, compartió los momentos más emotivos de este acontecimiento.

Así fue cómo Karla Sousa vivió el parto de su tercera hija

La actriz no dejó escapar los detalles al describir la experiencia, destacando los altibajos que enfrentaron durante el prolongado proceso de parto: "Después de una maratón de 33 horas de parto que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante Covid, ¡estamos encantados de anunciar la llegada de nuestra hermosa hija, Giulia! Sí, lo has leído bien - 33 horas. ¿El giro de la trama? ¡El doctor y la epidural no llegaron a tiempo!", comentó.

Seguidamente, Karla Souza expresó su gratitud hacia el personal médico que la acompañó durante este desafiante viaje, especialmente hacia su doctora y su doula, reconociendo su apoyo y cuidado excepcionales. Además, aprovechó la oportunidad de agradecer a su esposo, Marshall, por su inquebrantable apoyo durante las extenuantes 33 horas de parto.

"Por último, pero definitivamente no menos importante, a mi roca, mi marido, que estuvo a mi lado durante esas interminables 33 horas, proporcionando un apoyo inquebrantable y sosteniendo mi pierna en alto – esta vez, con aún más entusiasmo. Marshall mira lo que Dios nos ha regalado! 'Maravillosas son tus obras'. Estamos más que agradecidos y llenos de amor. ¡Bienvenida al mundo, Giulia!", agregó.

Con el nacimiento de Giulia, Karla Souza y Marshall Trenkmann, quienes ya son padres de Gianna y Luke, forman ahora una familia aún más completa y llena de amor. Su historia de amor y compromiso ha cautivado a sus seguidores, quienes han celebrado la llegada de este nuevo miembro con cálidos mensajes de felicitación.

