Ricky Martin usó traje con corbata de cuero para una velada en Nueva York

Ricky Martin, ícono indiscutido de la música pop y referente de estilo, volvió a sorprender con un look que no pasó desapercibido en una de las noches más exclusivas de Nueva York. El cantante, quien siempre ha sido conocido por su elegancia y audacia en cada aparición pública, asistió a un evento benéfico de la Fundación Kering, una organización que lucha contra la violencia hacia las mujeres y promueve la igualdad de género.

"Una hermosa velada en la ciudad de Nueva York, por una maravillosa causa @keringfoundation", escribió el artista en sus redes sociales, reflejando la importancia del evento y lo significativo que fue para él estar presente.

Sin embargo, más allá de la causa que lo reunió en este evento tan especial, el look que eligió para la ocasión fue lo que realmente capturó la atención de sus seguidores y de los expertos en moda. Ricky Martin optó por un traje gris plomo con detalles en negro, una combinación clásica que rápidamente se destacó por los accesorios inusuales que añadió, llevándose todas las miradas.

Además de deslumbrar con su elección de vestimenta, Ricky Martin no asistió solo a esta importante gala. A su lado estuvo la modelo española Esther Cañadas, una de sus grandes amigas. Cañadas, conocida por su larga trayectoria en el mundo de la moda, complementó a la perfección la elegancia de Martin, formando una dupla que rápidamente se convirtió en el centro de atención del evento.

Corbata y bolso de cuero: el toque audaz

El detalle que más dio que hablar fue, sin duda, la elección de una corbata de cuero negro, un accesorio que rompió con la formalidad tradicional del traje sastrero y le dio un toque rebelde y contemporáneo al conjunto. Esta corbata, confeccionada en cuero liso, le aportó una textura y brillo únicos, haciéndolo destacar en medio de una velada donde abundaban las propuestas más clásicas.

Pero eso no fue todo. el cantante también decidió completar su look con un bolso de mano de cuero negro, confeccionado en el mismo material que su corbata. Este accesorio, con textura de relieve, se aleja de los bolsos tradicionales y añade un aire vanguardista, demostrando una vez más que el cantante no tiene miedo de experimentar y de desafiar las normas establecidas en el mundo de la moda masculina.

No es la primera vez que Ricky Martin se atreve a innovar con su estilo. A lo largo de su carrera, el artista ha demostrado ser un verdadero camaleón de la moda, adaptando diferentes estilos y tendencias a su propia personalidad. Ya sea sobre el escenario, en la alfombra roja o en eventos benéficos como este, siempre logra dar que hablar con sus elecciones estilísticas.

VO