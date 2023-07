Tras confirmar su divorcio, filtran fotos de Ricky Martin con una famosa rubia

Ricky Martin volvió a la soltería tras anunciar su ruptura con Jwan Yosef, quien fue su pareja por 7 años y con quien comparte la paternidad de Lucía y Renn, sus hijas menores.

Tras su separación, el cantante se enfocó en su carrera musical y sus giras, y también en sus hijos mayores, los mellizos Matteo y Valentino, con quienes se mostró recientemente en un video disfrutando de un día de playa y realizando deportes acuáticos.

Tras esto, Martin viajó a España, específicamente a Marbella, y fue visto a los abrazos con una hermosa rubia.

Se trató de Esther Castañadas, su gran amiga, con quien el cantante se reecontró el pasado fin de semana. A través de sus redes, la dupla apareció en unas fotos recostados en un sofá y a puro abrazo.

"Si te quiero más exploto", le dedicó ella. "Y yo a tí, de mil vidas", le respondió Ricky con mucha ternura.

Previo a esto, Ricky había compartido una foto en donde aparecía Esther y otros amigos en el backstage de su show. "Más risas por favor, que sea así siempre".

Cómo se conocieron Ricky Martin y Esther Cañadas

Esther Cañadas y Ricky Martin se hicieron íntimos gracias a la admiración mutua que sentían el uno por el otro. La dupla se conoció siendo parte de una obra humanitaria, que consistía en ayudar a los niños de Calcuta. Ambos se aliaron a la Fundación Sabera, donde nació esta hermosa amistad.

Años más tarde, en medio del lanzamiento de "Almas de silencio", el disco de Ricky que salió en 2003, la modelo y el cantante se animaron a posar juntos para una entrevista en la que hablaron de su linda relación.

"Con Esther me siento muy cómodo y puedo dejar a un lado todas las inhibiciones si ella está a mi lado. Ella sí que es una gran estrella de la pasarela. Sin embargo,'su perfecta figura' no me intimida porque, entre otras cosas y ante todo, es mi gran amiga", aseguró el cantante.

De hecho, Ricky y Esther mantienen una relación tan cercana que en 2011, Martin solicitó la nacionalidad española, aprovechando que su abuela es ibérica y fijó domicilio en la ciudad de Madrid, específicamente en la casa de su mejor amiga, Esther.



