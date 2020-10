Importantes figuras se reunieron para concientizar sobre el cáncer de mama

View this post on Instagram

10 figuras influyentes del espectáculo y el deporte se unieron para concientizar sobre el cáncer de mama. "Me pongo de rosa porque te quiero, cuidate” es la sexta edición de la iniciativa Manos de Mujer de Fundación Rossi, iniciativa que pone el foco sobre la importancia del autoexamen en la prevención de esta afección. Entre los talentosos artistas, participó nuestro Editor Jefe de fotografía @fededebartolo quien retrató a @diegotorresmusica