Soledad Fandiño te enseña cómo hacer leche de almendras

Soledad Fandiño compartió un video en el que explica a sus followers cómo preparar leche de almendras en casa. "Cómo hacer Leche de Almendras + Tip de Belleza Natural", escribió la reconocida actriz en sus redes sociales luego de haber prometido a sus fanáticos una publicación del preparado.

"Hola, cómo andan? Yo tenía ganas de pasarles primero la receta de la leche de almendras así que vamos con eso. La noche anterior 8 horas antes poner un puñadito de almendras, yo en este caso puse 1/4 en un tarrito con agua. Pueden poner en un plástico, vidrio, lo que quieran, si es vidrio es mejor. Lo llené de agua", comenzó la modelo de 38 años.

Luego, la mamá de Milo Pérez continuó: "Hoy ya estaban al doble de su tamaño así debe llegar más o menos a media taza. Lo primero que hacemos es poner las almendras en la licuadora y el otro ingrediente que lleva, súper simple, es agua. Yo acá puse dos tazas de agua. Osea que tengo media taza de almendras y dos de agua. Le voy a ir poniendo de a poco".

"Se pueden agregar varias cosas cuando haces leche de almendras, como vainilla, dátiles, saborizantes, lo que quieran. A mi me gusta que no tenga nada así yo después veo para qué lo voy a usar, si para algo salado o dulce y le agrego lo que quiero en ese momento. La famosa bolsita de la leche vegetal, la comprás en cualquier casa naturista", agregó la ex de René Pérez.

Después argumentó: "En caso de que no tengas bolsita, podés usar una media de nylon de las finitas de mujer, limpia sin nada obvio. Ahora si voy a poner todo lo que tengo en la licuadora acá y empezás a exprimir. Si tu bolsita no es tan finita y ves que se escapa resto de almendras abajo, podés poner también un colador".

"Los restos de almendras, yo por lo general lo uso para exfoliarme el cuerpo, las manos, los labios. Lo mezco con un poco de aceite de coco extra virgen orgánico si es posible y lo uso como exfoliante. Y acá tenemos la leche, la colocamos en una botellita. Ya está, ya aprendieron cómo hacer leche de almendras", finalizó la rubia.