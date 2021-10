Así será el clima astrológico para este domingo 17 de Octubre del 2021

Tauro: escucha propuestas, no te cierres de entrada. Permití que la vida te sorprenda. Baja las defensas. Ahí es donde se abre la puerta a las cosas nuevas. Virgo: improvisa. Sali de la planificación original y adaptate a lo que va surgiendo durante el día. No te encasilles. Un poco de locura a tu vida no le haría nada mal. Capricornio: Mercurio retomó el transito directo aliviando la carga, de a poco se acomodan los asuntos económicos. Día para hacer cuentas y organizar los asuntos de dinero.

HOY ES MANO GALACTICA AZUL en el en el Calendario Maya

Te perdono y estoy en armonía. El rencor nos mantiene atados a lo que más odiamos, de lo que más queremos alejarnos, de aquello que nos queremos liberar. Cuando lo sueltas, ya no lo necesitas. Ya no llevas sobre tus hombros el peso de esa carga. Cuando perdonas dices: “hasta acá llegaste, no vuelvas a hacerme esto nunca más. Te perdono para hacer mi vida. Te perdono porque quiero ser feliz. Te perdono y esto no es un signo de debilidad, si no de fortaleza. Te perdono y a partir de ahora soy yo mismo, completo y entero, ya no necesito estar a enganchado al pasado que viví con vos. Te libero y yo mismo escribo a partir de ahora una nueva historia.

AFIRMACION DEL DIA

El perdón me sana.