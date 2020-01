Clima astrológico para el domingo 12 de enero

La Luna se encuentra en el signo de Leo, hay que confesar que la leonina tiene un carácter fuerte y a veces choca con sus afectos. No fuerces situaciones. Si el otro no desea hacer algo tengan en cuenta su opinión. Acuario con la luna en oposición estarán particularmente irritables. Libra: necesidad de recreación, cambiar de aires y paisajes. Una excelente semana para viajes y comercio exterior. Relaciones internacionales. Propuestas donde se conjugan las obligaciones con esta necesidad de escaparse.

HOY ES SEMILLA LUNAR AMARILLA en el Calendario Maya

Proyecto de vida es Vida.

A veces siento que no me alcanza una sola vida para hacer todo lo que me gustaría hacer. Siempre tengo un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. ¡Mientras haya un proyecto me siento vivo! Un emprendimiento, un viaje, hacerle arreglos pintorescos a la casa, escribir un nuevo libro, hacer un taller, por pequeño o grande que sea cada proyecto te da una dirección, un norte… La energía mueve energía. Siempre que te pones en campaña para hacer algo, se mueven los engranajes de la gran maquinaría divina y aparecen otras oportunidades.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Mi vida esta llena de proyectos e iniciativas. Me despierto cada mañana con alegría sabiendo que me espera un día maravilloso, lleno de cosas que amo hacer.