Clima astrológico para el jueves 17 de octubre

Sol y Marte en amigable convivencia en el signo de Libra. La energía es positiva e invita al hacer. En especial a las Acuarianas, Geminianas y Librianas, que las impulsa a la acción. Propuestas laborales de medio tiempo y micro emprendimientos. Salen de su zona de comunidad generando proyectos económicos a un futuro en mediano y largo plazo. Marte te ayuda a dejar las dudas y te propone superar tus propios límites, conquistado nuevas marcas.

HOY ES TIERRA RITMICA ROJA en el Calendario Maya

Te perdono, y estoy en armonía.

El rencor nos mantiene atados a lo que más odiamos, de lo que más queremos desprendernos, de aquello que nos queremos liberar. Cuando lo sueltas, ya no lo necesitas. Ya no llevas sobre tus hombros el peso de esa carga. Perdonar no es dejar que te vuelvan a causar daño (de hecho, perdonas para liberarte del daño). Cuando perdonas dices: “hasta acá llegaste, no vuelvas a hacerme esto nunca más, ya sea que quieras seguir o no en mi vida, te perdono para encontrar otro modo de relacionarnos, o no relacionarnos nunca más”. Te perdono para hacer mi vida. Te perdono porque quiero ser feliz. Te perdono y esto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Te perdono y a partir de ahora soy yo mismo, completo y entero, ya no necesito estar a enganchado al pasado que viví con vos. Te libero y yo mismo escribo a partir de ahora una nueva historia.

AFIRMACION DEL DIA

El perdón me sana.

Por Brujito Maya