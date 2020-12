Horóscopo de hoy: así afectan a tu signo los astros el lunes 7 de diciembre

Este es el horóscopo para el Lunes 7 de Diciembre según las predicciones del Brujito Maya.

Libra: buen aspecto personal, cuidado de tu estética y belleza. No solo lo haces por los demás, fundamentalmente deseas verte bien a vos misma.



Acuario: conecta el placer y la vocación con las responsabilidades y la profesión. Lo que se hace por gusto siempre sale mejor. No te das cuenta del paso de las horas cuando el trabajo se convierte en un juego.



Géminis: date la oportunidad, decite que sí. No te pongas límites a vos mismo. Dejate llevar, anímate a soñar. Sobre la marcha se van acomodando los tantos.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO RITMICO ROJO en el Calendario Maya

Nacemos conectados por un hilo invisible al Universo, luego olvidamos nuestra conexión. Somos Luz. Somos una chispa divina que tomo forma en el cuerpo de tu madre naciendo en el mundo. Pero en esencia sigues siendo Luz. Un cordón de plata te mantiene conectado con todo el Universo.



Por ese hilo invisible te alimentas con Luz, con energía. Aunque hayas olvidado tu origen divino, aún sigues conectado a la Fuente. Cuando haces consciente esta conexión empiezas a escuchar tu Voz Interior.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Estoy conectado por un hilo de Luz a todo el Universo y a cada ser vivo.

Para más horóscopo y astrología visitá www.brujitomaya.com