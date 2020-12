2020: así fue el año más duro en fotos

Pese a la pandemia, el área de entretenimiento nos dejó algunos memorables hitos que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria.



Con imágenes que recopilamos del sitio web Guacamouly.com aquí algunos de los hechos más trascendentales de lo que fue el espectáculo internacional.



¿Los repasamos juntos?



Brad Pitt toma de la mano a Jennifer Aniston en los SAG Awards. El reencuentro oficial de los exes fue captado y aunque lo quisieron ocultar, nos mostraron que donde hubo fuego ¡cenizas quedan!

La estrella de la NBA Kobe Bryant, su hija Gianna y las otras 7 personas que les acompañaban en el fatal accidente de helicóptero del pasado 26 de enero murieron por un fuerte traumatismo. El accidente, que conmocionó a Estados Unidos y a fans de todo el mundo.



Shakira y Jennifer López brillaron en el show del medio tiempo del Súper Bowl.



Enrique Iglesias y su pareja, Anna Kournikova, se convirtieron en padres por tercera vez.



Harvey Weinstein es sentenciado a 23 años en prisión por violación y abuso sexual.



El último acto público de Harry y Meghan con la Familia Real británica en Reino Unido Los duques de Sussex terminaron con sus deberes de miembros ‘senior’ de la Familia Real a principios de marzo.



Tom Hanks y Rita Wilson, infectados con coronavirus.



Luis Miguel cumplió 50 años: el misterio detrás del gran solitario. “El Sol” llega al medio siglo.



Los festivales solidarios. One World: Together At Home, en abril, a nivel global, para agradecer el trabajo del personal de la salud y otras áreas esenciales.



Tini Stoessel confirmó su separación de Sebastián Yatra.



Los besos de los famosos en el video de Residente. El ex Calle 13 lanzó el video de “Antes que el mundo se acabe” y aparecen varias parejas famosas dándose un beso.

Romance de cuarentena: la historia de amor de Ben Affleck y Ana de Armas.

Kanye West usó un chaleco antibalas durante su discurso como flamante candidato presidencial, en Carolina del Sur.

La boda secreta de la princesa Beatriz de York. La nieta de la reina Isabel II contrajo matrimonio con Eduardo Mapelli Mozzi en el Castillo de Windsor, en medio de la pandemia.

Murió Naya Rivera: encontraron el cuerpo de la actriz de Glee un lago de California. La actriz estaba desaparecida desde el miércoles, tras salir a dar un paseo en bote con su hijo Josey, de 4 años.

La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom han sido padres de una niña, Daisy Dove Bloom.

Brad Pitt viaja a Francia con su nueva novia, una modelo alemana, Nicole Poturalski, muy parecida a Angelina Jolie.

Emma Stone y su prometido, Dave McCary, fueron fotografiados en Los Ángeles y, además de los rumores de boda secreta, se sumaron los de un posible embarazo.

Murió Sean Connery, el legendario James Bond.

Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta electa de Estados Unidos. 8 noviembre 2020.

Diego Armando Maradona murió en noviembre de 2020, un día que será recordado por siempre.

Esta es la imagen con la que Katie Holmes y su novio, el chef Emilio Vitolo, confirman su relación en Instagram.

El icónico cantante y compositor mexicano Armando Manzanero: muere por covid-19.



