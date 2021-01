A los 94 años murió la oscarizada actriz Cloris Leachman

Una nueva muerte sacude a Hollywood, se trata de la actriz y comediante Cloris Leachman, recordada por sus papeles en The Mary Tyler Moore Show (como parte del elenco desde 1970 hasta 1975) y Malcolm in the middle.

La actriz, tenía 94 años de edad y la noticia sobre su muerte fue confirmada por medios comunicación estadounidenses. De acuerdo con TMZ, Leachman falleció por causas naturales la noche del martes en su hogar ubicado en Encinitas, California, Estados Unidos.



“Ella tuvo la mejor vida de principio a fin que podrías desear para alguien”, dijo su hija Dinah al mencionado sitio.

"Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo", dijo por su parte Juliet Green, su mánager de toda la vida. “No había nadie como Cloris. Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta que las lágrimas corrían por tu rostro. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable".

Leachman saltó a la fama en los años 1970 al actuar en la serie The Mary Tyler Moore Show y en la película The Last Picture Show por la que recibió un Óscar. También apareció en tres películas de Mel Brooks, incluyendo la exitosa Young Frankenstein. En 2008, a la edad de 82 años, concursó en el programa Dancing with the Stars.