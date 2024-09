Celina Rucci, exvedette y figura de la televisión argentina, vivió uno de los momentos más especiales de su vida al casarse con el médico traumatólogo Federico Girardi en la paradisíaca isla de Schíathos, Grecia.

La ceremonia, celebrada en la intimidad de una playa, contó con la presencia de 60 invitados, entre los que destacaron Pamela David y Daniel Vila. Las imágenes de este emotivo evento no tardaron en recorrer las redes sociales, generando miles de comentarios y admiración por la historia de amor de la pareja.

La boda de ensueño de Celina Rucci

Rucci y Girardi, quienes viven juntos en Nueva York, eligieron la isla de Schíathos como el lugar ideal para sellar su amor. En este escenario de película, con el atardecer griego de fondo, Celina caminó hacia el altar luciendo un impresionante vestido blanco del diseñador Jorge Sandoval. A su lado, Pamela David, su amiga íntima y dama de honor, acompañaba cada paso de este momento tan esperado.

La boda no solo fue emotiva por la belleza del lugar, sino por el camino recorrido por la pareja. Rucci, quien superó una dura batalla contra la leucemia diagnosticada en 2020, dedicó unas conmovedoras palabras a Girardi: “Te dije ‘esperame que vuelvo, y vamos a ser felices para siempre’. No me importa si es para siempre o no, pero yo te voy a amar y voy a estar siempre de tu lado. Gracias mi amor, porque vos me salvaste la vida”, le dijo a su ahora esposo.

Una ceremonia íntima y lujosa

El evento fue tan íntimo como lujoso. Además del vestido de Rucci, la decoración de las mesas y la ambientación de la fiesta fueron de un nivel excepcional. Los invitados disfrutaron de una celebración en la que no faltaron las tradiciones griegas, como la ruptura de platos, el baile y una exquisita cena que culminó con una espectacular torta.

Daniel Vila, gran amigo de la pareja, fue el maestro de ceremonias, mientras que Pamela David, responsable de haber presentado a los novios hace cuatro años, se encargó de compartir detalles inéditos de la relación en su programa "Desayuno Americano", donde también se mostraron los videos de la boda.

El romance entre Rucci y Girardi estuvo marcado por momentos profundamente emotivos, entre ellos, la propuesta de matrimonio que la exvedette reveló en el programa "Desayuno Americano". En julio, Rucci contó que Girardi le pidió casamiento con una manta que decía "¿Te querés casar conmigo?", un gesto que la conmovió profundamente. “No me puedo resistir a ese hombre”, confesó.

Federico fue también un pilar fundamental en uno de los momentos más complicados que tuvo que atravesar la actriz. El médico la acompañó en la etapa en la que Celina luchó contra la leucemia sin involucrar a la prensa.

VO