Hace un tiempo, Máxima Zorreguieta compartió el secreto detrás de su dominio del holandés desde sus primeros días en la Casa Real Orange-Nassau. En una charla conducida por la famosa experta en maquillaje y vlogger de belleza, Nikkie de Jager, la reina consorte de Países Bajos ofreció una mirada íntima a su proceso de aprendizaje, un paso crucial antes de establecerse en la residencia real.

Cómo aprendió holandés Máxima Zorreguieta

Entre las preguntas sobre sus gustos musicales, Máxima reveló su diversidad de preferencias, desde la salsa y el tango para elevar el ánimo hasta el rock y el pop de los años 80 para evocar recuerdos. Sin embargo, fue su enfoque poco convencional para aprender holandés lo que realmente llamó la atención.

La Reina compartió que, además de las clases formales, recurrió a una técnica singular: aprender con canciones infantiles. "Comencé a aprender con las canciones que escuchan los niños. Así empecé a identificar una palabra, luego otra y así. Las canciones repiten las palabras y cuando las escuchás todo se vuelve más simple", explicó.

Máxima Zorreguieta

Una de las canciones que más le gustaba para estas lecciones informales era "15 Miljoen Mensen" (15 millones de personas) del dúo musical Fluitsma & Van Tijn, que no solo le enseñó vocabulario, sino que también ofreció una ventana a la cultura holandesa. En esta misma línea, sorprendió al revelar su pasión por tocar la guitarra y disfrutar de la música en compañía de otros.

Al finalizar la entrevista, Máxima Zorreguieta compartió su compromiso como presidenta de la fundación More Music in the Classroom, dedicada a brindar acceso a la música a los niños. Destacó la importancia de la música en el desarrollo infantil y la igualdad de oportunidades, subrayando que la música puede unir a las personas y ayudar a los niños a sentirse seguros y desarrollar su talento.

AM