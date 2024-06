La salud de Letizia Ortiz ha preocupado tanto al público como a la prensa. Lo cierto es que, desde hace un mes, la reina de España se encuentra luchando con una dolencia en su pie derecho que la ha llevado a cambiar algunos aspectos de su rutina y también a someterse a un tratamiento.

Semanas atrás, la madre de la Infanta Sofía sufrió la rotura de una de las falanges de su pie derecho. Esto la ha obligado a utilizar zapatillas sin taco ni plataforma para estar de pie y también a realizar un tratamiento de rehabilitación. De todos modos, no ha impedido que cumpla con sus deberes reales.

Sin embargo, la alerta llegó después de que Belén Esteban se encontrara con la reina en el acto de clausura de la XVI Convocatoria de 'Euros de tu Nómina' días atrás. Allí cruzaron palabras y comenzó a correr el rumor de que Letizia iba a tener que someterse a una operación.

La operación de Letizia Ortiz

La autora reveló: "Cuando la he visto con las playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está del pie y me ha dicho: 'me tienen que operar'", aunque la propia Ortiz no había declarado sobre el tema públicamente.

Ante la preocupación por la salud de Letizia Ortiz, desde el medio Semana se comunicaron con las autoridades oficiales de la Casa Real Española, quienes desmintieron terminantemente que la reina de España tenga que pasar por un proceso quirúrgico. Por el momento, continuaría con su rehabilitación y utilizando zapatillas para sus apariciones públicas.