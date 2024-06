Letizia Ortiz está aquejada por un problema de salud desde hace varias semanas, sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que se haga presente en todo tipo de eventos: solidarios, culturales, protocolares y cumpla al pie de la letra con sus deberes reales para con la comunidad española.

La esposa de Felipe VI sufrió la rotura de una de las falanges de su pie derecho semanas atrás y se suponía que se soldaría con la inmovilización del dedo. Así fue que, en las más recientes apariciones públicas de la reina, la hemos visto luciendo zapatillas y no tacones, para cuidar su salud.

De todos modos, comenzaron a circular los rumores de que su situación sería algo más complicada y que podría llevarla al quirófano. Según la conductora de televisión Belén Esteban, tuvo una íntima conversación con ella en la que habló de su situación de salud.

La operación de Letizia Ortiz

Ortiz y Belén se encontraron en el acto de clausura de la XVI Convocatoria de 'Euros de tu Nómina' días atrás. Allí cruzaron palabras y la autora reveló: "Cuando la he visto con las playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está del pie y me ha dicho: 'me tienen que operar'".

De todos modos, no ha trascendido información oficial sobre la situación de Letizia Ortiz y la posible operación que tendría que enfrentar. Por otro lado, Belén Esteban no dejó de elogiar la participación de la reina en el acto: "Habrá gente que no esté de acuerdo con la monarquía, lo que yo he vivido hoy ha sido maravilloso. La Reina ha dado un discurso que me ha emocionado, estaba allí de manera cercana con todas las ONGS, afectados, le daba igual si había seguridad o no había".