La imagen exterior de los reyes españoles, Felipe VI y Letizia Ortiz es muy distinta a la que mantienen puertas adentro, ya que todo indicaría que hace 10 años fingen ser un matrimonio feliz para no poner en riesgo a la corona española.

Desde cercanías del Palacio de Zarzuela, confían en que lo que buscan mostrar para el afuera solamente es una ilusión, ya que hace tiempo no comparten tiempo juntos como pareja y solamente se acompañan en la agenda institucional.

Esto podría desestimar aquel rumor de infidelidad por parte de Letizia hacia Felipe VI con el abogado, supuesto que manejaba Jaime del Burgo. De esta manera, el vínculo entre la reina y el letrado estaría contemplado por el monarca.

Felipe VI y Letizia Ortiz.

Hay situaciones que con el correr del tiempo se vuelven insostenibles y por más tolerancia que haya no se pueden prolongar. Así lo consideraría Felipe VI el hecho de continuar con la 'farsa' de la pareja feliz, idea que ambos sostienen para mantener estable a la corona y poder asegurar, de una u otra forma, el futuro de sus hijas.

Leonor y Sofía de Borbón evitan la convivencia en Zarzuela con Letizia Ortiz

Los niños crecen, maduran y comprenden situaciones que durante la infancia no deben tener en cuenta. Es por eso que con 18 y 17 años respectivamente, las princesa de Asturias y la infanta conocen de la condición en la que se encuentra el vínculo de sus padres.

Letizia Ortiz, Leonor y Felipe VI.

El clima entre Felipe VI y Letizia Ortiz no es el mejor, al punto de que ya no compartirían tiempo los fines de semana y él prácticamente no pasaría por Zarzuela. Ambos responden a la agenda institucional, pero la distancia se retomaría puertas adentro.

Todo esto, indirectamente o directamente, terminaría afectando también a la convivencia con las hijas que la mayoría del tiempo están afrontando sus carreras académicas y en durante las vacaciones veraniegas retornan al palacio ubicado en Madrid, lugar del cual intentarían 'escapar'.

Felipe VI, Letizia Ortiz, Infanta Sofía y princesa Leonor.

Es por eso ambas estarían considerando algunas cuestiones para evitar lidiar con este tipo de acontecimientos incómodos, en los cuales sus progenitores generan un clima negativo por el sostén y bien de la corona española.

BL