La princesa Leonor se ganó el cariño de la gente a lo largo de su vida. Pero hay algo que nunca le aceptaron, y eso es sus elecciones en la vestimenta. La heredera al trono recibe muchas críticas por su estilismo.

Esto es raro ya que Leonor está en una edad donde es difícil que no gusten los looks que elige una adolescente. Pero el problema es que las elecciones de la princesa no van con la edad que ella tiene, Leonor se viste de una forma muy distinta a todas las otras jóvenes del mundo de la realeza.

La princesa Leonor

La hija de Felipe VI y Letizia Ortiz tiene gustos muy lejanos a las chicas jóvenes y más cercanos a la gente mayor o de tercera edad. Su hermana, la infanta Sofía, se viste mucho mejor que ella aunque tampoco tiene elecciones muy modernas.

Critican a la princesa Leonor por su forma de vestir

Aunque las críticas por el estilismo de la princesa Leonor vienen hace un tiempo, la elección de la heredera al trono para el evento de los Premios Princesa de Girona fue duramente criticado.

Leonor lució un vestido azul marino con encaje y transparencias. Muchos opinaron que parecía un vestido sacado del placard de su abuela Sofía. Estas críticas fueron más allá de España, ya que en varios lugares del mundo juzgaron el look de la princesa.

El look de la princesa Leonor para los Premios Princesa de Girona

Este look elegido por la princesa Leonor obtuvo varios comentarios negativos en las redes sociales. "Mi abuela viste mejor", "Yo le pondría ese vestido a la Reina Sofía", "Parece una señora de 50 años", "¿Por qué mamá viste a las nenas como si fueran las tías solteras del pueblo a mediados de los 50 cuando van de boda a la capital, pero mamá se viste como una jovenzuela monísima de los 60?", estos fueron algunos de los comentarios sobre el look de Leonor.

Las críticas al look de la princesa Leonor

¿Quién elige el estilismo de la princesa Leonor?

Muchas personas dicen que es la reina Letizia la que le elige los looks a sus hijas, pero la acusan de narcisista y de querer sobresalir por encima de sus hijas. Que sería por estas cosas que la reina le elige prendas poco favorecedoras a Leonor y a Sofía.

La princesa Leonor y Letizia Ortiz en los Premios Princesa de Girona

En las redes sociales también se hacen esta pregunta y algunos usuarios no culpan a Letizia sino que "A lo mejor no es la mamá la que las viste... que ya son mayorcitas", opina un usuario en redes. Otra gran mayoría piensa que Letizia no puede tener tan mal gusto porque ella se viste muy bien y elegante, no tendría sentido que le elija un vestido poco favorecedor a su hija.

Duras críticas por el look de la princesa Leonor

También se opina que capaz Letizia tiene un mejor gusto que sus hijas y que son Leonor y Sofía las que eligen sus looks. Puede pasar que Leonor se vista de una forma avejentada por influencia de su mamá pero si esto no es lo que le gusta a ella, ya está en una edad donde podría revelarse y empezar a buscar su propio estilo.

