La actriz británica Elizabeth Hurley enfrentó las recientes especulaciones surgidas tras la publicación del libro de memorias del príncipe Harry. En una entrevista exclusiva en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la intérprete se refirió a los rumores que sugerían que ella había sido la "mujer mayor" con quien el royal había tenido su primera experiencia sexual.

La artista de 58 años le hizo frente a las versiones y las calificó de "absurdas" y "ridículas", negando rotundamente haber tenido encuentros íntimos con el príncipe. "Eso fue ridículo!", expresó Hurley, rechazando las especulaciones que se viralizaron en los últimos días.

De dónde surgieron las versiones de affaire entre Elizabeth Hurley y el príncipe Harry

La revelación de Harry en su libro "Spare", donde describe su primera vez como un "episodio indigno" con una mujer mayor, generó un intenso debate público sobre la identidad de esta misteriosa mujer y muchos apuntaron contra Hurley.

Sin embargo, poco después de la publicación del libro, Sasha Walpole se identificó como la mujer en cuestión, poniendo fin a las especulaciones que rodeaban a la actriz.

Walpole criticó a Harry por detallar demasiado su experiencia sexual en su libro, sugiriendo que el príncipe podría haber sido más discreto en su narración. "No entiendo por qué entró en tantos detalles", especificó, quien tiene solo tres años más que Harry y se dedica a la conducción de excavadoras.

A pesar de los rumores y la intensa especulación mediática, Elizabeth Hurley y el príncipe Harry tienen poco en común fuera de ser figuras públicas británicas.

