Kate Middleton conmovió al mundo el día que anunció oficialmente su diagnóstico de cáncer.

Mediante un video que compartió en redes sociales oficiales, la futura reina de Inglaterra reveló el misterio acerca de su salud y de su paradero dando por finalizadas las especulaciones.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, contó Kate Middleton ante la sorpresa de todo el mundo.

El mensaje del Príncipe Harry y Meghan Markle para Kate Middleton

Aunque muchos aseguran que este video fue creado por inteligencia artificial, la noticia sobre su enfermedad conmocionó al mundo, incluso a los miembros de la familia real que están alejados: el príncipe Harry y Meghan Markle.

Cómo se enteró el príncipe Harry de la salud de Kate Middleton

Contrario a lo que se cree oficialmente, el príncipe Harry se enteró de la enfermedad de Kate mediante la prensa. "Se ha sabido que el diagnóstico de cáncer de Kate no había sido compartido de antemano con Harry y Meghan", informaron en The Times.

"No hubo tales conversaciones y se piensa que el príncipe Harry se enteró del diagnóstico de Kate por la televisión, al mismo tiempo que el público", agregaron.

Ni bien salió a la luz el diagnóstico de Kate Middleton, Harry y Meghan Markle enviaron un comunicado en el que expresaron su apoyo a la monarca. "Deseamos que Kate se cure y tenga salud, así como enviamos nuestro apoyo a su familia. Esperamos que puedan hacerlo con la mayor privacidad posible y en paz".