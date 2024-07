Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más afamadas y queridas del mundo de la música. Actualmente se encuentran en la espera de Amaranto, su segundo bebé en común. Aún no han revelado la fecha de nacimiento ni el sexo del bebé pero sí han tomado decisiones drásticas para su relación.

Desde hace semanas, los cantantes y su hija, Índigo, se encuentran de gira por España. Evaluna se subió al escenario en varias oportunidades, el músico colombiano se encontró con su "tribu" europea y también aprovecharon para pasear por fabulosos destinos españoles.

Pero ha llegado el momento de separarse y ha sido una decisión de Evaluna, quien expresó en el vlog que llevan juntos: "Yo me voy mañana y tú te quedas cinco días más sin mí", confesó a pesar de que ambos han declarado que eligen vivir la vida y hacer "todo juntos".

La separación de Camilo y Evaluna

Lo cierto es que la hija de Ricardo Montaner se encuentra pronta a dar a luz y esto la ha llevado a decidir irse, aunque aclaró que aún se encuentra habilitada para viajar en avión: "Estoy bien en el rango para viajar", aseguró y luego reveló que intentaría ocultar su crecida panza en el aeropuerto para no tener problemas.

"Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa, estar tranquila, soltar el ancla en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella", explicó Camilo sobre su separación con Evaluna Montaner.