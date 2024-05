La Reina Letizia suele estar siempre en el centro de atención, ya sea por los llamativos y elegantes looks que luce o por las distintas polémicas que protagoniza. Un claro ejemplo claro fue el nuevo cruce que protagoniza actualmente con la infanta Cristina de Borbón, con quien evitó cruzarse en Mallorca.

Por esto mismo, cada seguidor de la monarca está atento a cada secreto revelado de ella. Ahora, fue la periodista Pilar Eyre quien aseguró que Letizia no quiere estar vinculada con la infanta porque aún lleva su anillo de casamiento, que la une con Iñaki Urdangarin. Recordemos que la reina está intentando blanquear la imagen de la monarquía. Pero eso no fue todo, ya que también reveló que a Ortiz no le gusta que Cristina simpatice con don Juan Carlos públicamente.

Imagen reciente de la Reina Letizia.

Pero ese no es el único secreto que revelaron sobre la reconocida reina, otro ejemplo fue cuando la periodista Paloma Barrientos confesó que Letizia es amante de la escalada, y por esto se mantiene siempre en forma.

Sin embargo, uno de los secretos más cuidados de la Reina Letizia es su número de pie. No obstante, con distintas filtraciones y datos se puede deducir el curioso talle que mantiene oculto.

Cuánto calza la Reina Letizia, uno de sus secretos mejor guardados

La Reina siempre llama la atención por sus distintos looks y varias personas comenzaron a preguntarse que número de pie usa. Fuentes cercanas de la corona aseguran que Letizia utiliza un 36, pero es un dato sacado por la altura.

La Reina Letizia mide 1.68 y se convirtió en un referente estético para muchas mujeres e incluso es buscada por muchos diseñadores que sueñan trabajar con ella mientras realiza sus labores institucionales.

J.C.C