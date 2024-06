Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro se reunieron con sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, tras una intensa semana de compromisos laborales en donde viajaron y cenaron con autoridades internacionales.

la Familia Real decidió realizar la tradicional foto familiar de mitad de año. Pero eso no fue todo, ya que las redes oficiales de ellos no tardaron en compartirlas. Las mismas cosecharon más de 13 mil "Me gustas" en menos de 8 horas. En donde, se destacaba completamente la princesa Alexia.

Familia real de Máxima Zorreguieta

El destacado look "country" de Alexia en las fotos oficiales con Máxima Zorreguieta

Este viernes 7 de junio la Familia Real compartió las fotos que se sacaron en los jardines del Palacio Huis ten Bosch, una de las residencias reales de los reyes de Holanda, ubicada en La Haya. Máxima Zorreguieta, Guillermo de Orange y las princesas Amalia, Alexia y Ariane, posaron en el primer posado real de 2024.

En las imágenes y videos que subieron en sus cuentas oficiales de Instagram se podía ver la felicidad y complicidad que comparten los reyes y las princesas siempre. Además,.se ve a la monarca y sus hijas disfrutar de los extensos y espléndidos jardines del Palacio, quienes fueron incorporaron en sus estilos algunos de estos gustos fashionistas que forman parte de las claves del estilo "Zorreguieta" .

Princesa Alexia

Aunque la que más se destaco fue la princesa rebelde del clan, Alexia de Orange, quien comparte con su madre el gusto por el color y es la única que supo diferenciarse en cuanto a estilo. Así, siempre mantiene su fiel impronta sofisticada pero sexy; es usual verla aparecer en los posados con prendas al cuerpo o que la entallen combinado con un sobretodo que no permita tenerla tan expuesta.

Para la tradicional foto de mitad de años, la princesa Alexia optó por destacar en el retrato familiar con un look totalmente diferente. En esta ocasión, utilizó un vestido largo a rayas en tonos blancos, marrones y negros con un blazer marrón. Alexia, además, combinó sus prendas con unas botas de tacón a tono y. como accesorios, unos aros de argolla. Así, demostró un estilo enteramente descontracturado y, a la vez, elegante que reflejo presencia y personalidad.

El look de la familia real de Máxima Zorreguieta

En la foto tradicional de la familia real, el rey Guillermo lució con un elegante traje azul y una camisa celeste, por su lado las mujeres dejaron en evidencia el estilo que tienen,

Máxima Zorreguieta eligió una blusa de manga tres cuartos, un pantalón elegante blanco y sandalias con tacón. Mientras que, La princesa Amalia optó por un conjunto de saco y pantalón en color hueso con una camisa azul al igual que su padre.Por último, Ariane lució un vestido blanco para la sesión.

De esta manera, la figura destacada de la foto fue la princesa Amalia con su look "country".

N.L