Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro se reunieron con sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, tras una intensa semana de compromisos laborales en donde viajaron y cenaron con autoridades internacionales.

Ahora, la Familia Real decidió realizar la tradicional foto familiar de mitad de año. Pero eso no fue todo, ya que las redes oficiales de ellos no tardaron en compartirlas. Las mismas cosecharon más de 13 mil "Me gustas" en menos de 8 horas.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro junto a sus hijas.

En las imágenes y videos que subieron en sus cuentas oficiales de Instagram se podía ver la felicidad y complicidad que comparten los reyes y las princesas siempre. El monarca lució con un elegante traje azul y una camisa celeste, por su lado las mujeres dejaron en evidencia el estilo que tienen.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro en el Palacio Huis ten Bosch.

A diferencia del rey Guillermo Alejandro, Máxima Zorreguieta eligió una blusa de manga tres cuartos, un pantalón elegante blanco y sandalias con tacón. La princesa Amalia optó por un conjunto de saco y pantalón en color hueso con una camisa azul al igual que su padre. Además, la princesa Alexia se pusó un vestido largo a rayas en tonos blancos y por último, Ariane también lució un vestido blanco para la sesión.

Dónde se tomaron las nuevas imágenes de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro junto a su familia

Este viernes 7 de junio la Familia Real compartió las fotos que se sacaron en los jardines del Palacio Huis ten Bosch, una de las residencias reales de los reyes de Holanda, ubicada en La Haya.

Máxima Zorreguieta junto al rey Guillermo Alejandro.

Subieron fotos tanto de los reyes solos, de las princesas y también del rey Guillermo Alejandro junto a su heredera. Pero ellos no fueron todos los que estuvieron en la sesión, ya que también apareció la mascota preferida de Máxima Zorreguieta, Mambo.

J.C.C