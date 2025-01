El look "de luto" de Kate Middleton con joyas Swarovski y mini bag de Chanel para el Día del recuerdo del Holocausto

En el evento conmemorativo del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz en Londres, la princesa de Gales, Kate Middleton, captó todas las miradas con su impresionante y sofisticado look.

Acompañada por el príncipe William de Inglaterra, Kate no solo rindió homenaje a las víctimas del Holocausto con sumo respeto, sino que también demostró una vez más por qué es considerada uno de los íconos de la moda entre las royals.

La princesa que se encuentra casada con el primogénito de Carlos III de Inglaterra, deslumbró a todos con su look glam ideal para una conmemoración de tal trascendencia dentro de Europa. La madre de George, Charlotte y Louis se mostró “de luto”, pero con los accesorios y prendas más lujosas.

Kate Middleton con su collar de cinco vueltas y mini bag Chanel.

El look "de luto" total black de Kate Middleton con joyas Swarovski y mini bag de Chanel

Kate Middleton optó para utilizar en esta ocasión una remera de manga larga con cuello redondo. Su camiseta fue combinada con unos pantalones tiro alto acampanados de la firma Roland Mouret tipo palazo, que aportó un toque moderno al conjunto, sin perder la formalidad digna del porte de una princesa.

El look de Kate Middleton con un brazer trench negro y palazo tiro alto.

El detalle que realmente destacó en su look fue el brazer trench negro de la marca Catherine Walker & Co., la cual es una de sus firmas favoritas. El abrigo, con un corte elegante, ofreció un contraste ideal con las prendas más ajustadas del conjunto. Utilizó en composé con su look, un maquillaje en tonalidades frías y colores mate.

El look de luto de Kate Middleton

Pero, lo que realmente robó el protagonismo fueron los accesorios de Kate Middleton. La princesa estrenó un lujoso collar de perlas de cinco vueltas con cristales de Swarovski confeccionado por Susan Caplan. Este collar, que tiene un valor aproximado de 250 libras, le aportó un toque de sofisticación discreta y moderna, logrando que brillara con elegancia sin sobrecargar su atuendo. La combinación de las perlas con los cristales brillantes combinó a la perfección con su look total black.

Sumado a los cristales, para sus orejas se colocó unos aros que pertenecen a la difunta reina Isabel II. El conjunto fue completado con una mini bolsa de Chanel con cadenas en color dorado, que la princesa había estrenado previamente en 2023. Este accesorio de lujo, junto con unos zapatos negros de tacón de la firma Russell & Bromley, sellaron el look impecable de Kate Middleton, mesurado pero lleno de glamour.

C.G