El misterio sobre el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, sigue siendo motivo de investigación, ya que desde 1986 que la mamá del cantante se encuentra desaparecida. A lo largo de los años las investigaciones policiales y periodísticas son incontables.

Luis Miguel, Marcela Basteri y Luisito Rey

Son múltiples las teorías que surgieron a partir de no encontrar a Marcela, pero ninguna llegó a una conclusión. Muchos dijeron que Luisito Rey, esposo de Basteri y padre de Luis Miguel, fue el encargado de, supuestamente, desaparecer a Marcela.

Dan nuevos detalles sobre el presunto paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel

Durante el reality ‘La Casa de Los Famosos México’, la periodista Shanik Berman habló sobre la desaparición de Marcela Basteri. Contó sobre la investigación que realizó César Hernández y que no llego a ningún resultado, pues al parecer no se encontró una tumba, y el único registro que encontró César, fue el ingreso de Marcela a Madrid, pero él no logró encontrar datos de su salida.

Fue Shanik la que sorprendió a todos al declarar algo de lo que se habían enterado sobre el posible paradero de Marcela Basteri, esto se lo habría dicho Andrés García en una entrevista, que asegura que está grabada: “Llegó un día Luisito Rey y le dijo ‘Necesito que mates a Marcela”.

Aún no se sabe nada sobre Marcela Basteri, pero las recientes declaraciones de Shanik Berman, apuntarían nuevamente a Luisito Rey, quien murió el 9 de diciembre de 1992, en Barcelona.

L.V