Desde que la reina Letizia pasó a integrar la monarquía española, las dudas en torno a su imagen fueron in crescendo. La periodista y madre de las princesas Leonor y Sofía se caracteriza por sus looks sofisticados y su aspecto pulcro, libre de ornamentos excesivos.

No obstante, es su rostro el punto que más causa revuelo entre los seguidores de los royals. La socialité de 52 años, en 2008 se sometió a una rinoplastia que, a pesar de que fue bajo fines clínicos, sí repercutió significativamente en su perfil estético. Recientemente se dio a conocer un nuevo retoque al que la reina se aplicó y sorprendió por el lugar que eligió para hacerlo.

Letizia Ortiz

Así es el nuevo retoque estético de la reina Letizia

En su más reciente salida del Palacio de Zarzuela, la monarca española decidió visitar el barrio popular de Tetuán, una zona ampliamente concurrida en Madrid. Allí, Letizia Ortiz asistió a un centro de estética natural.

Lejos de su glamouroso estilo de vida, la esposa de Felipe VI se realiza sus retoques estéticos en un instituto de belleza y cuidados con precios asequibles al público. A pesar de que se desconoce cuál es el tratamiento específico que doña Letizia sigue, sí salieron a la luz cuáles son las opciones entre las cuales la reina baraja.

Letizia Ortiz

El centro de estética del barrio de Tetuán al que asistió Letizia, además el usual servicio de manicura, pedicura, depilación láser, tinte, permanente, lifting de pestañas y microblading, cuenta con aparatos de última generación para rostro y cuerpo. Al tiempo que ofrece distintos tipos de planes de belleza personalizados para cada cliente.

La reina fue captada in fraganti dirigiéndose al lugar en donde se habría realizado su último retoque estético. Con un look de incógnito que constó de lentes de sol opacos, jeans y un chal que rodeaba su cuello, la cónyuge de Felipe a ritmo veloz y pasos agigantados no dio pausa a su marcha hasta encontrarse dentro del salón de belleza.

Reina Letizia

El nuevo retoque estético de la reina Letizia tuvo lugar en el reconocido barrio madrileño de Tetuán. Allí la monarca se apersonó para realizar un nuevo cambio en su apariencia luego de la rinoplastia a la que se sometió en el año 2008. Con la elegancia que la caracteriza, la reina consorte demostró que no asiste a grandes y lujosos centros de belleza, sino en cambio a un modesto local de la amplia ciudad de Madrid.

