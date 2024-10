La reina Mercedes pasó a la historia como una de las figuras más queridas y trágicas de la monarquía española. Su vida, aunque breve, se convirtió en una leyenda, envuelta en amor, política y tragedia.

Quién fue la reina Mercedes y por qué su vida fue una leyenda

La historia de Mercedes comenzó en la Navidad de 1872, cuando tenía solo 12 años. Fue en Randan, la residencia francesa de los duques de Montpensier, donde conoció a su primo, el futuro Alfonso XII, quien se enamoró de ella a primera vista.

A pesar de su juventud, los sentimientos de ambos príncipes eran intensos y Alfonso, a los 15 años, le prometió a Mercedes que si algún día llegaba a ser rey, ella sería su reina.

Reina Mercedes - X

Sin embargo, su relación no fue vista con buenos ojos por todos. Isabel II, se opuso fuertemente al matrimonio. Su descontento no se debía a Mercedes, a quien describía como una "mosquita muerta", sino a la tensa relación política que mantenía con el duque de Montpensier, padre de ella, a quien se le acusaba de estar involucrado en el asesinato del general Juan Prim, una figura clave en la política española. A pesar de los esfuerzos de Alfonso para persuadirla nunca aprobó el enlace y no asistió a la boda.

La reina Mercedes, aunque no era descrita como una mujer particularmente bella, tenía una ternura y simpatía que la hicieron ganar el cariño del pueblo español. El apodo "carita de cielo" surgió de la afectuosa percepción que los madrileños tenían de ella, y su matrimonio con Alfonso XII fue visto como un cuento de hadas. A pesar de la oposición política y familiar, el pueblo celebraba que el rey estuviera "perdidamente enamorado" de una princesa española.

